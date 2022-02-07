Жительница Барнаула купила новое авто, но получила долг в два миллиона

Жительницу Барнаула обманули в автосалоне, “повесив” на неё долг в два миллиона. Об этом она рассказала в сообществе Barnaul22.

По словам женщины, автосалон работает в районе новостроек. Она пришла туда присмотреться и рассчитать сумму платежа при учёте, что свою машину она отдаст в трейд-ин. В итоге, утверждает горожанка, при оформлении документов в банк сотрудники подсунули договор купли-продажи на её машину.

После окончательных расчётов автосалон выставил цену на автомобиль, который заинтересовал горожанку, на миллион больше. Женщина попыталась отказаться от неподъёмного кредита, но директор салона заявил: “Либо вы покупаете сейчас машину, либо идите домой пешком”. В итоге женщина купила новое авто, но получила долг в два миллиона.

В своём посте женщина попросила сохранить анонимность, сказав, что “боится последствий”. Также она заметила, что вчера в том же салоне другую женщину обманули на 600 тыс. рублей.