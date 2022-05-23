Жительница Барнаула лишилась 20 тысяч рублей в надежде разрекламировать аккаунт интернет-магазина

34-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенницы и лишилась 20 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам потерпевшей, у неё есть интернет-магазин, и в одном из чатов она разместила объявление о том, что ищет таргетолога для продвижения аккаунта. На сообщение откликнулась девушка, во время переписки горожанка договорилась заплатить ей 35 тысяч рублей за услуги.

«Заявительница перечислила необходимую сумму на карту, однако после перевода денежных средств мнимый специалист заблокировала потерпевшую и больше на связь не выходила. Женщина первым делом обратилась в банк, благодаря чему 15 тысяч рублей ей удалось вернуть. Далее написала заявление в полицию», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Злоумышленницу ищут.