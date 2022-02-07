Жительница Барнаула набрала более 70 млн долгов на открытие медцентра и ничего не отдала

53-летнюю жительницу Барнаула осудили за мошенничество. Горожанка взяла деньги в долг на открытие бизнеса и никому ничего не отдала.

В 2013 году женщина решила открыть частную клинику и начала искать инвесторов. Пользуясь доверием, она набрала у различных бизнесменов займов на сумму более 73 млн рублей. При этом ни один из сроков возврата, обозначенных женщиной в договорах и расписках, не был ею исполнен.

Женщина постоянно находила причины, для того чтобы не отдавать долги, ссылаясь на необходимость покупки нового оборудования, раскрутку центра и прочее.

При этом горожанка привлекала ещё больше предпринимателей и занимала у них деньги, которые не собиралась отдавать.

Также женщина попросила подругу взять кредит на сумму более миллиона рублей, но не вносила платежи, как обещала.

Своей вины предпринимательница не признала, но суд приговорил её к шести годам колонии общего режима, сообщили в региональном СК.