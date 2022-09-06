Жительница Барнаула обвинила соседей в убийстве и съедении собаки

Жительница Барнаула в социальных сетях поделилась историей о том, как соседи убили её собаку. Пост опубликовали в сообществе «Подслушано Барнаул».

По словам женщины, соседи заманили её добрую собаку к себе, зарезали и съели. Горожанка рассказала, что на поиски питомца пошёл сын, которому обо всём рассказали.

Мальчик вернулся домой в слезах, а женщина, отправившись к соседям, увидела нескольких пьяных мужчин и куски собачьего мяса.

Горожанка вернулась за помощью, чтобы забрать останки животного, но соседи успели их спрятать или выкинуть. На месте она обнаружила только внутренности пса.

Женщина добавила, что она уже написала заявление в полицию.