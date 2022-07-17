Жительница Барнаула перед племянником сняла с себя золотые украшения, а на следующий день их не нашла

52-летняя жительница Барнаула написала заявление в полицию на племянника, который украл ее золотые серьги, браслет, цепочку и кулон в виде иконки, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала правоохранителям, что родственник попросился у нее переночевать. Вечером она на его глазах сняла с себя украшения и положила их в выдвижной ящик серванта.

«Ранним утром потерпевшую разбудил родственник и сообщил, что уезжает на заработки в республику Тыва, после чего ушёл в неизвестном направлении. Только к вечеру она обнаружила отсутствие украшений в серванте, после чего обратилась в полицию. По словам женщины, посторонних в квартире, кроме племянника, не было», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Молодой человек признался в содеянном, но украшения не вернул, так как успел сдать их в ломбард. Уголовное дело против него возбудили по статье «Кража». В ведомстве отмечают, что до этого случая мужчину уже судили за грабеж.