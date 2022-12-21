Жительница Петербурга обвинила сожителя, что тот семь лет домогался её дочери-подростка в Барнауле
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося
21 декабря 2022, 15:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Санкт-Петербурге женщина обвинила сожителя в домогательствах в отношении несовершеннолетней, сообщает 78.ru.
«44-летняя женщина заявила, что в период с 2014 по 2021 год в Барнауле её 56-летний сожитель совершал действия сексуального характера в отношении её дочери 2005 года рождения», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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