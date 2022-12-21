НОВОСТИПроисшествия

Жительница Петербурга обвинила сожителя, что тот семь лет домогался её дочери-подростка в Барнауле

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося

21 декабря 2022, 15:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге женщина обвинила сожителя в домогательствах в отношении несовершеннолетней, сообщает 78.ru.

«44-летняя женщина заявила, что в период с 2014 по 2021 год в Барнауле её 56-летний сожитель совершал действия сексуального характера в отношении её дочери 2005 года рождения», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарии 4

  • а чего только сейчас заявила? Она тоже пойдет под статью что знала, но покрывала преступление. Или оговорила может мужика...
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. --- Надеюсь в отношении жительницы Петербурга за дачу заведомо ложных показаний и клевету! Это уже который такой случай???
    21 декабря, Гость   Ответить
  • На wsem.ru эту новость обсуждали
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Питер как то дурно воняет, а точно целая женщина?
    21 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров