Жительница Петербурга обвинила сожителя, что тот семь лет домогался её дочери-подростка в Барнауле

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося

21 декабря 2022, 15:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге женщина обвинила сожителя в домогательствах в отношении несовершеннолетней, сообщает 78.ru.

«44-летняя женщина заявила, что в период с 2014 по 2021 год в Барнауле её 56-летний сожитель совершал действия сексуального характера в отношении её дочери 2005 года рождения», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.