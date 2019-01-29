Жительница Саратова умерла после укола в поликлинике

Во вторник утром, 29 января, в саратовской поликлинике № 16 умерла пациентка, сообщает "Саратов 24".

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Отмечается, что медсестра в процедурном кабинете сделала женщине укол, после чего пациентке стало плохо. Вызвали скорую помощь, сотрудники поликлиники тем временем пытались помочь собственными силами.

Несмотря на все усилия, женщина умерла. Предварительной причиной ее смерти называют анафилактический шок.

"Министерством здравоохранения области проводятся проверочные мероприятия, во время которых будут установлены все причины произошедшего", – сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

Он также отметил, что причину смерти можно будет назвать только после проведения судебно-медицинского исследования.