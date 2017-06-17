Жительница США бросила четырехлетнюю дочь и ушла по магазинам

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Полицейские разыскивают жительницу США, которая попросила незнакомую пару посмотреть за своей четырехлетней дочкой, а затем сбежала. Об этом в субботу, 17 июня, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. Женщина оставила своего ребенка незнакомцам, отметив, что ей срочно нужно дойти до магазина. После того, как молодые люди поняли, что они не дождутся возвращения американки, они обратились в полицию.

Стражи порядка не исключают, что женщина могла покинуть город.

Полицейские разыскивают женщину с каштановыми волосами и карими глазами, весом около 60 килограммов и ростом чуть выше 1,5 метра.