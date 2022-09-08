Жительница Воронежа убила месячную дочь и закопала в могиле своего отца

В Воронежской области женщина одним ударом убила младенца, чтобы утихомирить, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 3 сентября в Воронеже. 24-летнюю мать возмутил громкий плач и беспокойное поведение месячной дочери, поэтому ударила её рукой по голове.

«Через два дня девочка скончалась. Согласно предварительным выводам экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма», — рассказали в ведомстве.

Женщина испугалась и отнесла тело дочери на могилу отца, где закопала. Однако не смогла хранить произошедшее в тайне и призналась в убийстве ребёнка.

Жительницу задержали, ей грозит до 20 лет лишения свободы за «убийство малолетнего».

Ранее в Барнауле женщина задушила и закопала новорождённого.