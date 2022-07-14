Жителя Алтая будут судить за «неизгладимое обезображивание лица» собутыльника

В Алтайском крае перед судом предстанет мужчина, который отрезал ухо товарищу, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2022 года в одном из сел Косихинского района.

«В ходе распития спиртных напитков между жителями района произошел конфликт, в ходе которого один из них взял со стола нож и нанес удар потерпевшему в область головы. Потерпевшему причинено телесное повреждение в виде ампутации 2/3 ушной раковины», — рассказали в ведомстве.

Сельчанин вину не признал. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица».