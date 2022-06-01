Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию ВС РФ
Нарушителя полицейские выявили во время мониторинга в соцсетях
1 июня 2022, 14:00, Никита Черников
Жителя Горно-Алтайска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщили в МВД республики.
Нарушителя полицейские выявили во время интернет-мониторинга.
«В апреле 2022 года 48-летний житель Горно-Алтайска на своей странице в одной из социальных сетей разместил информацию, направленную на дискредитацию использования ВС РФ», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины составили административный протокол. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
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