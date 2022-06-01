Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Жителя Горно-Алтайска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщили в МВД республики.

Нарушителя полицейские выявили во время интернет-мониторинга.

«В апреле 2022 года 48-летний житель Горно-Алтайска на своей странице в одной из социальных сетей разместил информацию, направленную на дискредитацию использования ВС РФ», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили административный протокол. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.