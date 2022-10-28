Жителя Алтая осудили за убийство металлической трубой среди зимующих пчёл

В Алтайском крае мужчину признали виновным в убийстве рабочего на пасеке, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл в Смоленском районе в феврале 2022 года. 35-летний мужчина со своей сожительницей приехали на пасеку, где работали и проживали его мать и 58-летний разнорабочий.

«В домике все стали распивать спиртное. Поздно вечером между осуждённым и рабочим произошёл незначительный конфликт, в ходе которого мужчина стал жестоко избивать потерпевшего, в том числе нанёс не менее 19 ударов металлической трубой по голове и телу. От полученных травм рабочий скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Мужчина вину признал, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением. Суд отправил его на девять лет в колонию строгого режима.

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