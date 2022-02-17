Жителя Алтая осудят за незаконную рубку ёлки и проникновение в чужое жилище

В Алтайском крае 28-летнего жителя Бийского района осудят за незаконную рубку лесных насаждений и проникновение в жилище односельчанки. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, обвиняемый срубил ёлку, а через несколько дней, будучи пьяным, проник в дом к местной жительнице.

По версии следствия, вечером в середине декабря 2021 года мужчина, не имея на то документов, срубил дерево породы ель сибирская, произрастающее вне лесов, в одном из сёл Бийского района. В результате экологического преступления Светлоозерскому сельсовету был причинён ущерб на сумму более 45 тысяч рублей.

Кроме того, через несколько дней обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, повредив замок, проник в дом к местной жительнице.

В ходе следствия сельчанин вину признал полностью. Уголовное дело с утверждённым прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд.