Жителя Алтая отправили в колонию за публикацию стихотворения

Жителя Горно-Алтайска на два года отправили в колонию общего режима за публикацию экстремистского стихотворения. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

На своей странице во «ВКонтакте» горожанин опубликовал стихотворение, которое суд счёл пропагандирующим идеологию насилия «в целях оказания воздействия на решения органов власти», а также содержащим «признаки оправдания разрушительных действий, совершаемых в указанных целях».

Автора поста признали виновным в оправдании терроризма и его пропаганде.

Стихотворный текст признали экстремистским и включили в федеральный список экстремистских материалов под № 5292.