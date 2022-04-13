Жителя Алтайского края обманули на полмиллиона при покупке сельскохозяйственных шин

34-летний житель Табунского района Алтайского края лишился более полумиллиона рублей, став жертвой обмана при покупке сельскохозяйственных шин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Мужчина рассказал полицейским, что позвонил, как он считал, начальнику отдела сбыта одной из организаций и договорился о покупке шести сельскохозяйственных шин на 543 тысячи рублей.

«Ему сделали якобы хорошую скидку и в итоге к оплате насчитали 525 тысяч рублей. Мужчина согласился и по указанным собеседником реквизитам перевёл денежные средства», — говорится в сообщении.

После этого мнимый сотрудник организации перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.