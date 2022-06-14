Жителя Алтайского края осудят за попытку сжечь дом бывшей сожительницы из ревности

Жителя Троицкого района осудят за поджог дома бывшей сожительницы. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, в ноябре 2021 года 58-летний житель одного из сёл района пришёл к дому возлюбленной и поджёг щепки и поролон у одной из стен крыльца с дровяником.

Убедившись, что огонь разгорелся, злоумышленник скрылся. Довести преступный умысел до конца ему не удалось — находившиеся в доме мужчина и ребёнок вовремя заметили пожар и вызвали спасателей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал, объясняя свои действия чувством ревности к бывшей сожительнице. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.