Жителя Алтайского края осудят за попытку убийства знакомого

Житель Романовского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство односельчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в августе 2021 года 48-летний мужчина позвонил своему знакомому и предложил встретиться.

Когда 35-летний сельчанин приехал на место, он увидел, что его знакомый находится в состоянии алкогольного опьянения и в руках держит кухонный нож. Подойдя ближе, обвиняемый начал угрожать, а после беспорядочно размахивать ножом. Несмотря на то, что мужчина оказал сопротивление, злоумышленник нанёс ему резаное ранение шеи. При очередном ударе лезвие ножа осталось в мягких тканях бедра потерпевшего, а рукоятка — в руках нападавшего, который поспешил скрыться с места происшествия.

Подозреваемый вину в содеянном не признал и от дачи показаний отказался. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Романовского района обвинительным заключением направлено в суд.