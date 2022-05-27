Жителя Алтайского края осудят за удар в грудь сотрудника полиции

Жителя Троицкого района осудят по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 42-летний мужчина в апреле 2022 года ночью шёл пьяным по одному из сёл района, когда привлёк внимание экипажа ППС.

Поскольку в действиях мужчины усматривались признаки административного правонарушения, полицейские решили доставить его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сельчанин же в ответ на это стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а, напротив, продолжил свои противоправные действия и умышленно ударил инспектора ППС в область грудной клетки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.