Жителя Приморья обвиняют в убийстве пенсионеров из-за 10 тысяч рублей

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22-летнего жителя Приморья обвиняют в убийстве топором пожилой супружеской пары в Лесозаводске и хищении у них 10 тысяч рублей пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое УМВД РФ.

О том, что в доме на улице Тельмана найдены тела 84-летнего мужчины и 79-летней женщины с признаками насильственной смерти, правоохранителям сообщила местная жительница. Позже сотрудники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали местного жителя. Молодой человек убил пенсионеров и похитил из дома деньги, отметили в пресс-службе УМВД.

По данным регионального СУ СКР, задержанный признался в нападении на пожилых людей с топором. После этого, рассказывают в Следственном комитете, парень похитил из ящика кухонного стола пенсию в размере 10 тысяч рублей и скрылся.

Следователи нашли на месте убийства топор, а на соседней улице – перчатки со следами крови. Также они изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как подозреваемый рассчитывается за покупку похищенными деньгами.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу, отмечает агентство.