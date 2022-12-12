Жителя Заринска осудят по обвинению в убийстве сожителя своей любовницы

47-летний житель Заринска предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью сожителю своей знакомой, которое по неосторожности привело к смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, между мужчиной и его знакомой сложились близкие отношения. Ее сожитель, узнав об измене, решил выяснить отношения со своим соперником.

«Рано утром 29 сентября 2022 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом обвиняемого, где между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин схватил лежащий рядом с входной дверью нож и ударил ревнивого мужчину в живот. От полученного колото-резанного ранения 54-летний мужчина скончался в салоне своего автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину в содеянном не признал, однако следователи собрали достаточные доказательства. Дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передано в суд для рассмотрения по существу.