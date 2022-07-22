Жителю Алтая грозит 12 лет за пьяное ДТП с бетонной конструкцией

В Алтайском крае мужчину будут судить за ДТП, в котором погиб его знакомый и еще один серьезно пострадал, сообщает региональный СК.

Авария произошла в октябре 2021 года в одном из сел Косихинского района.

«Несмотря на то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и посадил в салон своего автомобиля двух местных жителей. Мужчина потерял контроль над управлением транспортным средством, не предпринял мер к снижению скорости, допустил съезд с дороги, что привело к столкновению с бетонной конструкцией и опрокидыванию автомобиля», — рассказали в ведомстве.

В итоге один из пассажиров погиб, а второй получил тяжкий вред здоровью.

33-летний сельчанин вину признал и раскаялся. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за «нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть»