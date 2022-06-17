Жителю Алтая светит срок за публикацию интимных фото бывшей жены

На Камчатке приезжему из Республики Алтай 25-летнему мужчине грозит срок за публикацию интимных фото бывшей жены, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, молодой человек, находившийся на заработках в Петропавловске-Камчатском, в октябре прошлого года разместил в статусе своего аккаунта популярного мессенджера три фотографии интимного характера супруги, которая прекратила с ним брачные отношения», — говорится в сообщении.

Примерно в то же время мужчина потребовал у экс-супруги 10 тысяч рублей за то, чтобы он не выкладывал в Сеть эти снимки повторно. Женщина обратилась в полицию.

Жителя Алтая теперь обвиняют в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни, ему светит до четырёх лет лишения свободы. Уголовное дело передали в суд.