Живущий «по понятиям» бийчанин пришел с ножом на разборки к соседке с детьми, пока ее муж был на работе
В полиции прокомментировали инцидент
17 июля 2022, 16:59, Никита Черников
В Бийске пьяный мужчина в одних трусах пришел пришел на разборки к соседке с детьми, пока ее муж был на работе, сообщает Telegram-канал «Бийск 22«
По словам очевидицы, злоумышленник, угрожая, кричал, что живет «по понятиям».
«Какие же это понятия, когда такая свинья кидается на женщину с ножом?» — возмутилась горожанка и добавила, что полиция не реагировала на вызовы, а этот человек якобы «порезал уже двух человек».
Что стало причиной конфликта, не уточняется.
В полиции Бийска, в свою очередь, рассказали, что происшествие случилось еще 20 июня, и правоохранители выезжали на вызов. Сегодня к заявительнице повторно ездил участковый.
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