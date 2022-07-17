Живущий «по понятиям» бийчанин пришел с ножом на разборки к соседке с детьми, пока ее муж был на работе

В Бийске пьяный мужчина в одних трусах пришел пришел на разборки к соседке с детьми, пока ее муж был на работе, сообщает Telegram-канал «Бийск 22«

По словам очевидицы, злоумышленник, угрожая, кричал, что живет «по понятиям».

«Какие же это понятия, когда такая свинья кидается на женщину с ножом?» — возмутилась горожанка и добавила, что полиция не реагировала на вызовы, а этот человек якобы «порезал уже двух человек».

Что стало причиной конфликта, не уточняется.

В полиции Бийска, в свою очередь, рассказали, что происшествие случилось еще 20 июня, и правоохранители выезжали на вызов. Сегодня к заявительнице повторно ездил участковый.