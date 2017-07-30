Журналист RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии

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Стрингер Russia Today Халид аль-Хатыб погиб во время ракетного обстрела "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 30 июля, когда журналисты освещали операцию армии САР против террористов в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. На арабской версии сайта сказано, что боевики атаковали позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия.

Погибшему журналисту было 22 года. Он учился в университете Дамаска. Гибель аль-Хатыба подтвердила главред RT Маргарита Симоньян. "Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…" - цитирует агентство ее сообщение в Twitter.

Отмечается, что при обстреле также был ранен внештатный оператор RT. Об этом агентству сообщил источник в отделении министерства информации Сирии по Хомсу.