Зомби-косули. Загадочное заболевание поразило животных в Курганской области
Заражённые животные пускают пену изо рта, бегают по кругу и бьются в конвульсиях
20 октября 2022, 17:40, Илья Звягинцев
Загадочное заболевание выявили у косуль в Курганской области. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.
Заражённые животные способны стоять на ногах, но при этом ведут себя неадекватно. У них идёт пена изо рта, они бьются в конвульсиях и бегают по кругу, периодически теряя равновесие.
У животных взяли пробы, которые направили в лабораторию, однако на данный момент никаких результатов обследования ещё нет.
Ветеринары, которым показали заражённых животных, заявили, что раньше не видели ничего подобного.
Комментарии
Новости партнеров