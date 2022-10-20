Зомби-косули. Загадочное заболевание поразило животных в Курганской области

Загадочное заболевание выявили у косуль в Курганской области. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Заражённые животные способны стоять на ногах, но при этом ведут себя неадекватно. У них идёт пена изо рта, они бьются в конвульсиях и бегают по кругу, периодически теряя равновесие.

У животных взяли пробы, которые направили в лабораторию, однако на данный момент никаких результатов обследования ещё нет.

Ветеринары, которым показали заражённых животных, заявили, что раньше не видели ничего подобного.