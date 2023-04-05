Путин обвинил третьи страны в попытке подготовить теракты в новых регионах РФ

Путин потребовал жёстко пресекать нацистскую пропаганду и разоблачать манипуляцию фактами

05 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский президент Владимир Путин в рамках заседания Совбеза заявил, что есть все основания полагать, что при подготовке терактов в новых регионах России задействован потенциал третьих стран и западных спецслужб. Трансляцию ведёт телеканал "Россия 24".

По мнению президента, сложившейся в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках обстановкой пытаются воспользоваться криминальные элементы, в том числе организованная преступность, наркоторговцы и финансовые мошенники.

"Противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе <...> неонацистские и радикальные группировки", – подчеркнул глава государства.

Путин потребовал жёстко пресекать нацистскую пропаганду и разоблачать манипуляцию фактами. Он также приказал усилить борьбу с криминалом и попытками завладеть чужим имуществом.

Глава государства отметил, что ситуация в новых регионах страны остаётся напряжённой, и призвал российские правоохранительные и специальные службы приложить все усилия в целях обеспечения безопасности российских граждан.