Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Согласно закону, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме

15 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, который предусматривает введение электронных повесток. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что согласно закону, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме

11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.

Как объяснял ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства знает о сути закона, и как только он поступит ему на подпись, президент его рассмотрит. Само создание реестра позволит исправить бардак в военкоматах, отметил Песков.