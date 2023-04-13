Путин поставил вопрос о перспективах введения льгот на покупку жилья на "вторичке"
На встрече с главой "Дом.рф" Виталием Мутко он отметил, что правительство пытается поддержать и строительную отрасль, и семьи
13 апреля 2023, 20:52, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин считает, что введение льгот на приобретение жилья на вторичном рынке может положительно отразиться на отрасли. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече с главой "Дом.рф" Виталием Мутко он отметил, что правительство пытается поддержать и строительную отрасль, и семьи.
"Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Всё-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что имеет в виду всю страну в целом, а не только Дальний Восток. Мутко отметил, что для покупателей вторичный рынок более предпочтителен, поскольку жильё покупать дешевле. Тем не менее, по словам Путина, предлагаемая им льгота "всё равно будет подталкивать строительство".
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