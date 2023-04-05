Путин: Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться

Глава государства отметил, что отношения страны с США находятся в глубоком кризисе, а с Европой — резко деградировали

05 апреля 2023, 20:06, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было", – сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.Он также отметил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. Использование США в своей внешней политике цветных революций, в конечном итоге, привело к сегодняшнему украинскому кризису.

Вместе с тем отношения Европы и России также резко деградировали. "Из-за того что ЕС инициировал геополитическое противостояние с Россией. Но мы надеемся, что логика взаимного сотрудничества превозобладает", – отметил он.