Путин указал на рост экспорта российской сельхозпродукции
Российский лидер отметил, что импорт, наоборот, сократился
04 апреля 2023, 21:25, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из страны в последнее время вырос в разы. Видеозапись встречи главы государства с рабочими "Тулажелдормаша" опубликована на сайте Кремля.
При этом российский лидер отметил, что импорт, наоборот, сократился. По его словам, сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта. Путин отметил, что сегодня сельское хозяйство в России является не "советским колхозом", а высокотехнологичной отраслью.
Также в ходе встречи с рабочими глава государства заявил, что ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ.
00:26:46 05-04-2023
А че радоваться. Все гоним за бугор из России по дешевке а внутри с народа дерут три шкуры. Вместо того чтобы обеспечить народу дешевые газ гсм электричество жилье продукты воду лекарства лес металл золото стройматериалы и все необходимое для роста развития и его воспроизведения по дешевке врагам России а по дороже народу чтобы за его счет покрыть разницу и сверхприбыль офшорному олигархату.
07:03:38 05-04-2023
Тут нынче алтайские фермеры плакались на закупочные цены. А тут вот оно что. Надо экспортировать, однако.