Путин указал на рост экспорта российской сельхозпродукции

Российский лидер отметил, что импорт, наоборот, сократился

04 апреля 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из страны в последнее время вырос в разы. Видеозапись встречи главы государства с рабочими "Тулажелдормаша" опубликована на сайте Кремля.

При этом российский лидер отметил, что импорт, наоборот, сократился. По его словам, сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта. Путин отметил, что сегодня сельское хозяйство в России является не "советским колхозом", а высокотехнологичной отраслью.

Также в ходе встречи с рабочими глава государства заявил, что ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ.