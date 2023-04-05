Путин уволил еще одного заместителя главы МЧС

Генерал-полковник Николай Гречушкин находился в должности с 2018 года

05 апреля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: mchs.gov.ru

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, Гречушкин в МЧС отвечал за вопросы тылового обеспечения. Он находился в должности с 2018 года.

Напомним, что неделю назад от должности был освобождён первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Всего у главы МЧС, согласно положению о министерстве, должно быть девять заместителей. На данный момент остаются вакантными должности первого заместителя и двух заместителей министра.

В 2004-2008 годах Гречушкин возглавлял отдел департамента тыла и вооружения министерства, в 2008-2009 годах был заместителем директора департамента тыла и вооружения. В 2014 году он уволился, однако позднее вернулся на работу в ведомство.