Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен

Противник устроил обстрел, в результате которого все военнопленные погибли. ВСУ направили на один участок около 300 снарядов

06 апреля 2023, 20:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия на Украине имеет дело с режимом в наивысшей степени жестоким даже по отношению к своим собственным гражданам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, пишет "РГ".

"К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведёт себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим", – заявил глава государства.

По словам президента, недавно с одного из участков соприкосновения ему доложили, что 14 украинских боевиков сдались в плен, российские военные хотели вывести их из зоны боевых действий, однако противник устроил обстрел, в результате которого все военнопленные погибли. ВСУ направили на один участок около 300 снарядов.