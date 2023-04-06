Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен
Противник устроил обстрел, в результате которого все военнопленные погибли. ВСУ направили на один участок около 300 снарядов
06 апреля 2023, 20:19, ИА Амител
Россия на Украине имеет дело с режимом в наивысшей степени жестоким даже по отношению к своим собственным гражданам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, пишет "РГ".
"К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведёт себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим", – заявил глава государства.
По словам президента, недавно с одного из участков соприкосновения ему доложили, что 14 украинских боевиков сдались в плен, российские военные хотели вывести их из зоны боевых действий, однако противник устроил обстрел, в результате которого все военнопленные погибли. ВСУ направили на один участок около 300 снарядов.
06:54:17 07-04-2023
А как же российские военные на этом участке? И почему арта укропов так безнаказанно себя ведёт?
07:12:19 07-04-2023
противник устроил обстрел --- так они не только по своим били
07:43:50 07-04-2023
Знающие люди объясните далеким от СВО людям - чтобы взять в плен 14 человек ( а были наверняка и убитые плюсом) сколько должно находится в "зоне соприкосновения" с другой стороны? Сколько нужно "выводящих из зоны боевых действий"? что-то мне подсказывает, что как минимум 1 к 1.
07:48:47 07-04-2023
Верхние двое комментаторов суть не улавливают или просто дурочку гонят?
10:24:22 07-04-2023
ВСУ направили на один участок около 300 снарядов.