Путин выступит 5 апреля с объёмной речью по внешнеполитической проблематике
Глава государства выскажется во время церемонии вручения верительных грамот
05 апреля 2023, 17:26, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выступит с объёмной речью по внешнеполитической проблематике. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет вручение верительных грамот, на 15:00 оно запланировано. Это будет традиционно в Большом Кремлёвском дворце", – сказал он.
Напомним, что 31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики страны. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России президент подчеркнул, что концепция будет основой для дальнейшей деятельности по международным отношениям.
17:35:54 05-04-2023
еще кто-то слушает эти сказки?
08:13:41 06-04-2023
Огромадный объём получился.