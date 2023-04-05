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Путин выступит 5 апреля с объёмной речью по внешнеполитической проблематике

Глава государства выскажется во время церемонии вручения верительных грамот

05 апреля 2023, 17:26, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступит с объёмной речью по внешнеполитической проблематике. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет вручение верительных грамот, на 15:00 оно запланировано. Это будет традиционно в Большом Кремлёвском дворце", – сказал он.

Напомним, что 31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики страны. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России президент подчеркнул, что концепция будет основой для дальнейшей деятельности по международным отношениям.

Владимир Путин Политика

Комментарии 2

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Гость

17:35:54 05-04-2023

еще кто-то слушает эти сказки?

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Гость

08:13:41 06-04-2023

Огромадный объём получился.

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