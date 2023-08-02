Путин заявил о необходимости пополнить библиотечные фонды новых регионов
Всего в ближайшее время вместе с Российским книжным союзом власти обеспечат печать, закупку и доставку более 2,5 млн экземпляров книг
02 августа 2023, 22:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил до начала нового учебного года обеспечить школьные библиотеки новых регионов необходимой литературой. Как сообщает "Интерфакс", об этом он сказал на совещании с членами правительства.
По словам главы государства, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действуют более 1 тысячи публичных и 1,3 тысячи школьных библиотек. Однако в большинстве своем в их фонде книги советских времен. По этой причине библиотечные фонды следует пополнить.
Работа, по словам президента, должна быть проведена максимально оперативно. Всего в ближайшее время вместе с Российским книжным союзом власти обеспечат печать, закупку и доставку более 2,5 млн экземпляров книг.
22:50:38 02-08-2023
Он знает что у старых регионов куры и бензин подорожали ?
23:08:30 02-08-2023
Гость (22:50:38 02-08-2023) Он знает что у старых регионов куры и бензин подорожали ?... у старых регионов средняя зп 75 тыс. это он знает.
22:59:04 02-08-2023
Зачем выделять средства. Дайте адрес куда высылать, тысячи людей вышлют свои библиотеки домашние,в том числе учебники, детские книжки для школ и общественных библиотек Донбасса. Тоже самое можно делать с детской и другой добротный одеждой . Скажите куда и народ откликнется!
02:02:31 03-08-2023
Александр (22:59:04 02-08-2023) Зачем выделять средства. Дайте адрес куда высылать, тысячи л... ты дурак?Кто отправлять будет?
02:26:36 03-08-2023
Александр (22:59:04 02-08-2023) Зачем выделять средства. Дайте адрес куда высылать, тысячи л... Можно представить что пошлю "откликнувшиеся"
08:06:14 03-08-2023
мне досталась по наследству огромная библиотека, часть книг у меня уже есть, решила дубликаты передать на пункт сбора книг для новых регионов, там энциклопедии, детские книги в потрясающем оформлении, НЕЧИТАННЫЕ, просто на полках стояли... пришла в пункт, а мне говорят: нужны АБСОЛЮТНО новые, желательно в фабричной упаковке (полиэтиленовый пакет с заваренным швом)...в моем доме живет много школьников, вижу, какие книги они приносят из школьной библиотеки - без корочек,драные, половины листов нет.... думаю теперь, и что я сразу в нашу библиотеку не понесла эти раритеты, не подумала....
12:35:29 03-08-2023
тамара (08:06:14 03-08-2023) мне досталась по наследству огромная библиотека, часть книг ... конечно, там будет все новое, это же новые регионы: и дома, и дороги, и вся инфраструктура, а старые регионы помогут государству это все дело воплотить своими налогами
11:45:48 03-08-2023
Александр (22:59:04 02-08-2023) Зачем выделять средства. Дайте адрес куда высылать, тысячи л... Регулярно относим в библиотеки книги, которые перестали читать. А то дома лежат, место занимают, а кому-то, может, захочется их почитать.
01:58:35 03-08-2023
А старые обойдутся,да?
03:14:34 03-08-2023
В Самаре, на многих улицах стоят тумбы куда можно положить книги для этих регионов. Мы с супругой, отнесли 350 книг, и очень не плохих из нашей семейной библиотеки. История, мемуары, военные повести, детективы, фантастика, детские, словари, сказки и мифы. Мы думаем что ещё передадим до 500 экземпляров. У нас обширная библиотека и мы можем ещё послать.Десятками лет собирали, лелеяли, берегли. Но пришло время. Им нужнее.
06:57:57 03-08-2023
Светел. (03:14:34 03-08-2023) В Самаре, на многих улицах стоят тумбы куда можно положить к... Поздравляю, вы лучший бот-недели !!! Супруга знает что вы из дома все тащите ?
14:40:32 03-08-2023
Светел. (03:14:34 03-08-2023) В Самаре, на многих улицах стоят тумбы куда можно положить к... Это какого ж размера у вас квартира, если там лежат более 800 книг. Мы давно перешли на электронные. ТРи маленьких гаджета в квартире (мой, мужа и дочери) и в них вся билиотека мира
14:37:44 03-08-2023
Господи, кто ходит то в эти библиотеки? Все книги есть в интернете.
16:59:22 03-08-2023
Гость (14:37:44 03-08-2023) Господи, кто ходит то в эти библиотеки? Все книги есть в инт... Конечно, ходят. На лето задали читать "Война и мир". Да там глаза сломаешь, сидя перед монитором или читая с экрана смартфона. Так что идем и в библиотеке книги берем.
06:34:29 04-08-2023
Гость (16:59:22 03-08-2023) Конечно, ходят. На лето задали читать "Война и мир". Да там ... купите электронную книгу. глаза от нее не устают