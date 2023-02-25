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Пьяная 20-летняя мать до смерти избила трёхмесячного сына из-за плача

Возбуждено уголовное дело

25 февраля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Смоленске пьяная 20-летняя девушка до смерти избила трёхмесячного сына, сообщили в региональном управлении СК. 

Трагедия случилась во время телефонного разговора с отцом ребёнка. В один момент малыш заплакал, за что разъярённая мать дважды ударила его по лицу.

В итоге младенцу становилось хуже, и девушка вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика из-за отёка мозга.

Горожанку задержали, против неё возбудили уголовное дело. Ранее подозреваемая в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Комментарии 10

  • Жертвы материнского капитала
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Жертвы материнского капитала---Добавить нечего, ребенка жалко...
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Не знаю, то ли раньше о подобном не рассказывали, то ли люди другими были… сейчас новости читать невозможно. Откуда такие берутся?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Женшине 20 лет, ребенок первый, мат.капитал не положен. Это пьянство.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • мат.капитал не положен. - это с какого такого перепугу?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Декретный, пособие по родам, пособие на ребенка до 1,5 лет. Пей с папашей не хочу. Ребёнок на с голоду орал?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • С 1 января 2020 года программа материнского капитала, действующая с 2007 года, была расширена. Теперь сертификат можно получить на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • "это с какого такого перепугу?" ---- Гость, насколько знаю, материнский капитал положен только при рождении второго и последующих детей.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • В 2023 году при рождении первого ребенка родители получат 589,5 тыс. рублей,
    26 февраля, Гость   Ответить
  • родители получат 589,5 тыс. рублей---- И ЧЕ? их же не наличкой дают. в сельпо с тим сертификатом не сходишь
    27 февраля, Гость   Ответить
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