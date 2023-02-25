Пьяная 20-летняя мать до смерти избила трёхмесячного сына из-за плача

Возбуждено уголовное дело

25 февраля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Смоленске пьяная 20-летняя девушка до смерти избила трёхмесячного сына, сообщили в региональном управлении СК.

Трагедия случилась во время телефонного разговора с отцом ребёнка. В один момент малыш заплакал, за что разъярённая мать дважды ударила его по лицу.

В итоге младенцу становилось хуже, и девушка вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика из-за отёка мозга.

Горожанку задержали, против неё возбудили уголовное дело. Ранее подозреваемая в поле зрения органов системы профилактики не попадала.