Разведка США считает маловероятными мирные переговоры по Украине в этом году

Согласно утёкшим в Сеть секретным документам, специалисты ожидают продолжения боевых действий в 2024 году

13 апреля 2023, 12:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Разведывательное управление Минобороны США считает маловероятным начало мирных переговоров между Россией и Украиной в этом году. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно из попавших в интернет американских секретных документов.

Как отмечается в материале, при всех рассматриваемых сценариях переговоры о прекращении конфликта маловероятны. Специалисты ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. По их мнению, обе стороны "будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта" в текущем году.

Кроме того, в разведке считают, что ни одна из сторон в 2023 году не получит решающего преимущества. Как утверждается в публикации, Киев в этом случае продолжит проведение мобилизации в стране.