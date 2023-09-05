В то время как одно из двух КХ, основанных еще дедом героя, развивается за счет общих активов, второе – на грани банкротства

05 сентября 2023, 10:14, ИА Амител

Виктор Беломытцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Крестьянско-фермерские хозяйства в районах края – это зачастую бизнес, в котором дело отца переходит к сыну, и если подрастающее поколение с малых лет вникает в работу – история такого семейного бизнеса продолжается. В редакцию amic.ru обратился молодой фермер из Троицкого района Виктор Беломытцев, у которого все так и начиналось: дружная семья, два хозяйства, общие цели. Но череда смертей родных положила этому конец. И все как в детективе: спорное завещание, буквально на глазах пропадающие документы, техника и даже урожай. И это – известные в крае хозяйства, репутация которых кажется безупречной.

Два хозяйства в одной семье

Виктор – один из продолжателей дела своего деда, который еще в 1993 году создал в селе Горновое Троицкого района крестьянское хозяйство. Хозяйств оформили сразу два, потому что старший сын Александр Беломытцев заявил о желании руководить собственным.

Виктор Беломытцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В итоге в селе появились КХ "Беломытцева В.А.", которое возглавили дед и отец Виктора, и КХ "Сатурн" – его возглавил дядя Виктора, Александр Беломытцев. Когда в 2007 году глава большой семьи – дедушка Виктора – погиб, КХ "Беломытцева В.А." на законном основании перешло младшему сыну Алексею, так как все наследники официально отказались от доли в хозяйстве в пользу Алексея Беломытцева.

До смерти Алексея, на протяжении трех лет, всей документацией занимался старший брат Александр. А весь тяжелый труд лег на плечи отца Виктора – работы в поле, включая химические обработки, которые очень сильно и повлияли на его здоровье.

При этом он решил не оформлять наследство только на свою семью, как говорит молодой фермер Виктор, "понадеявшись" на брата.

"Руки пожали, сказал: семью твою не брошу", – рассказал наш герой о встрече двух братьев перед смертью младшего.

В семье Алексея осталось трое малолетних детей, старшему – Виктору – на тот момент было 10 лет, двум младшим – 6 лет и 1 год. Совсем еще мальчишкой он остался без отца, и уже тогда решил: свяжет свою жизнь с хозяйством, чтобы поддержать родных.

Молодой управляющий, он же – рабочий

Так и вышло: в полях он провел все свое детство, помогая дяде.

В 2016 году у Александра ухудшилось состояние здоровья. Виктору на тот момент было 16 лет, и однажды дядя сказал ему: "Бери блокнот и записывай, вот наряд на завтра". Но он давал Виктору задания, касающиеся только техники, а в основную работу, такую как документы и агрономия, не допускал. Почему? Ответ на вопрос наш герой нашел не сразу.

С тех самых пор, с трудом вырываясь на учебу в город, Виктор Беломытцев взял на себя разнообразные обязанности: числился управляющим, но приходилось работать везде: и на зерносушилке, и на погрузчике – рабочих не хватало. Мечтал заняться переработкой зерновых, но говорит, что дядя не позволил развивать свое дело, т.к. хотел, чтобы Виктор работал только на него.

"Я выполнял свои обязанности. Когда мне было 16 лет, я заведовал абсолютно всем. Он мне писал наряд, я все делал", – рассказывает Виктор Беломытцев.

"Мы ему очень сильно доверяли"

В 90-е годы на два хозяйства большой семьи, работающей вместе, приходилось 7 тыс. гектаров земли. При этом изначально вся земля числилась на КХ "Беломытцева В.А.", подчеркивает Виктор.

Спустя 11 лет управления Александром Викторовичем КХ "Беломытцева В.А." в собственности осталось 1850 гектаров – постепенно участки каким-то образом оказывались в собственности "Сатурна". Также осталась техника в непригодном к работе состоянии.

Техника в КХ "Беломытцева В.А." / Фото предоставлено Виктором Беломытцевым

При этом до конца неясны основания, по которым руководство хозяйством закрепилось за Александром Беломытцевым. Известно одно: супруга Алексея сторонилась конфликтов с Александром, боясь потерять все, что осталось от мужа. Однако неизвестно, каким образом он стал учредителем хозяйства брата.

"Как он стал руководителем? Это все интересно. Там был договор доверительного управления, он стал главой еще в 2007 году и после смерти отца так и остался. Мы ему очень сильно доверяли", – вспоминает Виктор.

При этом наследники Алексея уверяют: никакого дохода от деятельности КХ "Беломытцева В.А." они не получали. Кроме 20 тыс. рублей на содержание детей.

Когда начались конфликты

В 2019 году состояние здоровья Александра ухудшилось и "мозгом" хозяйства становится его жена – Марина.

Этот год стал переломным в семье Беломытцевых. Марина Петровна вместе с мужем Александром вызывают Виктора на разговор, в ходе которого предлагают два абсолютно нерентабельных варианта. Первый – продать оба хозяйства (убивая мечту Виктора о продолжении дела своего отца и деда). И второй – работать вместе, но на тех же условиях, которые убивают и разоряют хозяйство Виктора (и в дополнение к этому забрать на себя 60 млн долгов КХ "Сатурн"). Виктор отказался и выразил желание восстановить хозяйство деда. Но получил категоричный отказ. В этот момент герой и нашел ответы на свои вопросы. Судя по всему, Александр не планировал делить доходы поровну и заниматься восстановлением хозяйства, которое довел почти до банкротства. И Виктору пришлось "отойти в сторону".

И тем не менее в 2020 году Александр снова предлагает Виктору работать вместе. Виктор соглашается, в очередной раз доверившись родному дяде.

"Я начинаю ездить с дядей в командировки, покупать технику и запчасти. Они мне сбрасывают деньги на мой личный счет со счета организации КХ "Сатурн", чтобы я оплачивал покупки, зачем все это было сделано, я и не подозревал. Оказывается, все было продумано заранее", – рассказывает Виктор.

Виктор Беломытцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Оборудование куплено, его привозят на территорию хозяйств. В будущем, после смерти дяди, его жена Марина Беломытцева подаст в суд – потраченные 2 млн рублей на КХ "Сатурн" теперь взыскивают с Виктора.

Ударит по молодому фермеру и строительство дома, навязанное дядей. Ведь он пообещал это оплатить. Стройка началась, но когда дело дошло до оплаты – в мае 2021 года, – дядя уже попал в больницу (29 июля 2021 года Александра Беломытцева не стало, – прим. ред.). Как рассказывает Виктор, Александр дал указание бухгалтеру оплатить все счета, но этого не произошло (причем якобы уже даже не из-за самого руководителя, оказавшегося на больничной койке, а тех, кто остался за него). Также дядя сказал бухгалтеру отправить Виктору 2 млн рублей на начальные расходы, однако и тут слова разошлись с реальностью.

Когда дядя был в реанимации, появилось завещание. Причем в этом завещании все отходило его жене. И ладно бы семья брата, о которой он обещал заботиться, осталась ни с чем, так оказалась лишена всякой помощи на содержание его родная мама Ольга Григорьевна, которая, имея три инсульта, не может позволить себе достойного лечения.

Нуждаясь в дровах, мать Александра обратилась за помощью к Марине, но безрезультатно. Бабушка Виктора потом с грустью рассказала, что сноха даже якобы попросила за эту "помощь" картошку в столовую для своего хозяйства.

Борьба с "Сатурном" и проблемы с документами

Виктор рассказывает, что после смерти дяди "Сатурн", руководителем которого являлась Марина, пытался зарегистрировать в Росреестре договор перенайма земельного участка площадью 1850 га, оставшиеся в аренде "Беломытцева В.А.", то есть перевести земельный участок на себя.

Также обнаружилось, что Александра Викторовича успели внести в состав учредителей – по документам, полученным в налоговой, братья подписали соглашение в 2020 году, хотя Алексей сделать этого никак не мог – он умер в 2010-м.

Вызывало сомнения и завещание Александра, не заверенное нотариусом. Виктор Беломытцев и его бабушка (родоначальница всего этого бизнеса) подали в суд, и на протяжении двух лет пытались добиться справедливости. С большим трудом решением краевого суда завещание Александра Беломытцева все-таки признали недействительным.

Параллельно с нескончаемыми судебными тяжбами на полях в Горновом продолжалась работа. Только, по словам Виктора Беломытцева, успех урожайного "Сатурна" строился на пользовании землей и техникой обоих хозяйств на основании договора субаренды между КХ "Беломытцева В.А." (арендатор) и КХ "Сатурн" (субарендатор), которые с обеих сторон подписаны одним и тем же лицом – Беломытцевым Александром.

Виктору стало интересно, почему его хозяйство, которое работало 11 лет, в результате осталось разоренным.

"Я стал поднимать бумаги в Минсельхозе, и могу предположить, что там фальсификация. Думаю, делалось это просто: на полях "Беломытцева В.А." урожай собирает "Сатурн", занижает показатели урожайности для сельхозуправления либо показывает, что там были пары. А в действительности там была засеяна культура. В "Сатурне" урожайность таким образом поднимается. Чем славился "Сатурн"? Большой урожайностью. При этом вырученные с продаж деньги оставались в "Сатурне". По сути, с полей КХ "Беломытцева В.А." собрали с 2 тыс. гектаров земли по 50 центнеров, показали по 20 центнеров, а оставшиеся 30 ушли в "Сатурн", – отмечает Виктор.

Он также предполагает: старую технику КХ "Беломытцева В.А." "Сатурн" продавал, рассчитываясь ею за транспортные расходы. При этом в самом "Сатурне" техника очень современная.

Виктор Беломытцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Виктор добавляет: сейчас его участок, на который представителей КХ "Беломытцева В.А." не пускают, остается в долгосрочной аренде у КХ "Сатурн" за 100 тыс. рублей в год. При этом, по независимой оценке, ежегодная стоимость должна доходить до 6 миллионов. Договор аренды заключили между собой глава КХ "Сатурн" Марина Беломытцева и глава КХ "Беломытцева В.А." Александр Беломытцев.

Та же ситуация еще с семью участками, переданными в субаренду, где ведутся посевные работы. Согласно договорам, заключенным между хозяйствами, возглавляемыми на тот момент еще Александром Беломытцевым, в обоих случаях участки арендуются за 110 тыс. рублей в год. Но результаты независимой оценки и тут приводят к сумме более 6 млн рублей – документ есть в распоряжении редакции.

У Виктора получалось вести хозяйство вопреки заявлениям представителей "Сатурна", ведь он был не один. Большую помощь ему оказывает его еще совсем юный брат Петр. На посевную Виктор потратил более 15 млн рублей: было продано все что можно, и привлечен большой объем кредитных средств.

"Мы посеялись, сутками работаем, не спим, опыляем, сами все отрабатываем. По сути, мы с братом и на лопатах, и на опрыскивателе, и на посевном комплексе, и на КамАЗах. Как руководитель я не работаю. Днем сеем, ночью опыляем. Год протянули без денег, урожай собрали. У меня все зерно лежало под открытым небом. А у Марины Петровны склады стояли пустые, на моей базе, на которую меня не пускали", – рассказывает Виктор Беломытцев.

Так в КХ "Беломытцева В.А." хранится зерно / Фото предоставлено Виктором Беломытцевым

Он добавляет: при этом в СМИ периодически выходят материалы, где его представляют дармоедом, который не смог сохранить хозяйство.

И все это в отсутствие документов, необходимых для работы.

Когда молодой фермер стал главой, все бумаги по КХ "Беломытцева В.А." вдруг "потерялись", а их поиски хоть и напоминали остросюжетный фильм с выключающимся светом и едва ли не погоней, успехом не увенчались.

"Я хочу добиться того, чтобы государственные органы обратили внимание на все судебные заседания, которые были и есть, – чтобы они были по закону. Хочу вернуть все, как оно должно было быть, – отмотать время вспять на 2010 год, когда отца не стало, а техника была исправна", – говорит фермер из Горнового.

И добавляет, что местный сельсовет и районная администрация – все поддерживают Марину Беломытцеву, все боролись за то, чтобы он отдал ей землю в аренду.

"Все против меня. Полиция троицкая тоже непробиваемая", – отмечает наш собеседник.

Виктор Беломытцев просит правоохранителей и лично губернатора Алтайского края Виктора Томенко обратить внимание на его проблему – ведь аграриев в нашем регионе нужно поддерживать, о чем власти неоднократно заявляли.

Виктор Беломытцев с сыном / Фото предоставлено Виктором Беломытцевым

Также он благодарит фермеров, которые встали на его сторону: Наливкин Л.М., Меркер Е.В., семья фермеров Толстовых, Таранюк Д.К. и Вишников Вячеслав. И тех, кто принимал участие в посевных и уборочных работах: брат – Петр Беломытцев, Сергей Савин, Алексей Лазыкин, Александр Свиридов и Виктор Медведев.

И говорит спасибо за огромную поддержку своей бабушке – Беломытцевой Ольге Григорьевне.