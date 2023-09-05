Родная кровь – что яд: алтайский фермер отстаивает хозяйство в борьбе с родными
В то время как одно из двух КХ, основанных еще дедом героя, развивается за счет общих активов, второе – на грани банкротства
05 сентября 2023, 10:14, ИА Амител
Крестьянско-фермерские хозяйства в районах края – это зачастую бизнес, в котором дело отца переходит к сыну, и если подрастающее поколение с малых лет вникает в работу – история такого семейного бизнеса продолжается. В редакцию amic.ru обратился молодой фермер из Троицкого района Виктор Беломытцев, у которого все так и начиналось: дружная семья, два хозяйства, общие цели. Но череда смертей родных положила этому конец. И все как в детективе: спорное завещание, буквально на глазах пропадающие документы, техника и даже урожай. И это – известные в крае хозяйства, репутация которых кажется безупречной.
Два хозяйства в одной семье
Виктор – один из продолжателей дела своего деда, который еще в 1993 году создал в селе Горновое Троицкого района крестьянское хозяйство. Хозяйств оформили сразу два, потому что старший сын Александр Беломытцев заявил о желании руководить собственным.
В итоге в селе появились КХ "Беломытцева В.А.", которое возглавили дед и отец Виктора, и КХ "Сатурн" – его возглавил дядя Виктора, Александр Беломытцев. Когда в 2007 году глава большой семьи – дедушка Виктора – погиб, КХ "Беломытцева В.А." на законном основании перешло младшему сыну Алексею, так как все наследники официально отказались от доли в хозяйстве в пользу Алексея Беломытцева.
До смерти Алексея, на протяжении трех лет, всей документацией занимался старший брат Александр. А весь тяжелый труд лег на плечи отца Виктора – работы в поле, включая химические обработки, которые очень сильно и повлияли на его здоровье.
При этом он решил не оформлять наследство только на свою семью, как говорит молодой фермер Виктор, "понадеявшись" на брата.
"Руки пожали, сказал: семью твою не брошу", – рассказал наш герой о встрече двух братьев перед смертью младшего.
В семье Алексея осталось трое малолетних детей, старшему – Виктору – на тот момент было 10 лет, двум младшим – 6 лет и 1 год. Совсем еще мальчишкой он остался без отца, и уже тогда решил: свяжет свою жизнь с хозяйством, чтобы поддержать родных.
Молодой управляющий, он же – рабочий
Так и вышло: в полях он провел все свое детство, помогая дяде.
В 2016 году у Александра ухудшилось состояние здоровья. Виктору на тот момент было 16 лет, и однажды дядя сказал ему: "Бери блокнот и записывай, вот наряд на завтра". Но он давал Виктору задания, касающиеся только техники, а в основную работу, такую как документы и агрономия, не допускал. Почему? Ответ на вопрос наш герой нашел не сразу.
С тех самых пор, с трудом вырываясь на учебу в город, Виктор Беломытцев взял на себя разнообразные обязанности: числился управляющим, но приходилось работать везде: и на зерносушилке, и на погрузчике – рабочих не хватало. Мечтал заняться переработкой зерновых, но говорит, что дядя не позволил развивать свое дело, т.к. хотел, чтобы Виктор работал только на него.
"Я выполнял свои обязанности. Когда мне было 16 лет, я заведовал абсолютно всем. Он мне писал наряд, я все делал", – рассказывает Виктор Беломытцев.
"Мы ему очень сильно доверяли"
В 90-е годы на два хозяйства большой семьи, работающей вместе, приходилось 7 тыс. гектаров земли. При этом изначально вся земля числилась на КХ "Беломытцева В.А.", подчеркивает Виктор.
Спустя 11 лет управления Александром Викторовичем КХ "Беломытцева В.А." в собственности осталось 1850 гектаров – постепенно участки каким-то образом оказывались в собственности "Сатурна". Также осталась техника в непригодном к работе состоянии.
При этом до конца неясны основания, по которым руководство хозяйством закрепилось за Александром Беломытцевым. Известно одно: супруга Алексея сторонилась конфликтов с Александром, боясь потерять все, что осталось от мужа. Однако неизвестно, каким образом он стал учредителем хозяйства брата.
"Как он стал руководителем? Это все интересно. Там был договор доверительного управления, он стал главой еще в 2007 году и после смерти отца так и остался. Мы ему очень сильно доверяли", – вспоминает Виктор.
При этом наследники Алексея уверяют: никакого дохода от деятельности КХ "Беломытцева В.А." они не получали. Кроме 20 тыс. рублей на содержание детей.
Когда начались конфликты
В 2019 году состояние здоровья Александра ухудшилось и "мозгом" хозяйства становится его жена – Марина.
Этот год стал переломным в семье Беломытцевых. Марина Петровна вместе с мужем Александром вызывают Виктора на разговор, в ходе которого предлагают два абсолютно нерентабельных варианта. Первый – продать оба хозяйства (убивая мечту Виктора о продолжении дела своего отца и деда). И второй – работать вместе, но на тех же условиях, которые убивают и разоряют хозяйство Виктора (и в дополнение к этому забрать на себя 60 млн долгов КХ "Сатурн"). Виктор отказался и выразил желание восстановить хозяйство деда. Но получил категоричный отказ. В этот момент герой и нашел ответы на свои вопросы. Судя по всему, Александр не планировал делить доходы поровну и заниматься восстановлением хозяйства, которое довел почти до банкротства. И Виктору пришлось "отойти в сторону".
И тем не менее в 2020 году Александр снова предлагает Виктору работать вместе. Виктор соглашается, в очередной раз доверившись родному дяде.
"Я начинаю ездить с дядей в командировки, покупать технику и запчасти. Они мне сбрасывают деньги на мой личный счет со счета организации КХ "Сатурн", чтобы я оплачивал покупки, зачем все это было сделано, я и не подозревал. Оказывается, все было продумано заранее", – рассказывает Виктор.
Оборудование куплено, его привозят на территорию хозяйств. В будущем, после смерти дяди, его жена Марина Беломытцева подаст в суд – потраченные 2 млн рублей на КХ "Сатурн" теперь взыскивают с Виктора.
Ударит по молодому фермеру и строительство дома, навязанное дядей. Ведь он пообещал это оплатить. Стройка началась, но когда дело дошло до оплаты – в мае 2021 года, – дядя уже попал в больницу (29 июля 2021 года Александра Беломытцева не стало, – прим. ред.). Как рассказывает Виктор, Александр дал указание бухгалтеру оплатить все счета, но этого не произошло (причем якобы уже даже не из-за самого руководителя, оказавшегося на больничной койке, а тех, кто остался за него). Также дядя сказал бухгалтеру отправить Виктору 2 млн рублей на начальные расходы, однако и тут слова разошлись с реальностью.
Когда дядя был в реанимации, появилось завещание. Причем в этом завещании все отходило его жене. И ладно бы семья брата, о которой он обещал заботиться, осталась ни с чем, так оказалась лишена всякой помощи на содержание его родная мама Ольга Григорьевна, которая, имея три инсульта, не может позволить себе достойного лечения.
Нуждаясь в дровах, мать Александра обратилась за помощью к Марине, но безрезультатно. Бабушка Виктора потом с грустью рассказала, что сноха даже якобы попросила за эту "помощь" картошку в столовую для своего хозяйства.
Борьба с "Сатурном" и проблемы с документами
Виктор рассказывает, что после смерти дяди "Сатурн", руководителем которого являлась Марина, пытался зарегистрировать в Росреестре договор перенайма земельного участка площадью 1850 га, оставшиеся в аренде "Беломытцева В.А.", то есть перевести земельный участок на себя.
Также обнаружилось, что Александра Викторовича успели внести в состав учредителей – по документам, полученным в налоговой, братья подписали соглашение в 2020 году, хотя Алексей сделать этого никак не мог – он умер в 2010-м.
Вызывало сомнения и завещание Александра, не заверенное нотариусом. Виктор Беломытцев и его бабушка (родоначальница всего этого бизнеса) подали в суд, и на протяжении двух лет пытались добиться справедливости. С большим трудом решением краевого суда завещание Александра Беломытцева все-таки признали недействительным.
Параллельно с нескончаемыми судебными тяжбами на полях в Горновом продолжалась работа. Только, по словам Виктора Беломытцева, успех урожайного "Сатурна" строился на пользовании землей и техникой обоих хозяйств на основании договора субаренды между КХ "Беломытцева В.А." (арендатор) и КХ "Сатурн" (субарендатор), которые с обеих сторон подписаны одним и тем же лицом – Беломытцевым Александром.
Виктору стало интересно, почему его хозяйство, которое работало 11 лет, в результате осталось разоренным.
"Я стал поднимать бумаги в Минсельхозе, и могу предположить, что там фальсификация. Думаю, делалось это просто: на полях "Беломытцева В.А." урожай собирает "Сатурн", занижает показатели урожайности для сельхозуправления либо показывает, что там были пары. А в действительности там была засеяна культура. В "Сатурне" урожайность таким образом поднимается. Чем славился "Сатурн"? Большой урожайностью. При этом вырученные с продаж деньги оставались в "Сатурне". По сути, с полей КХ "Беломытцева В.А." собрали с 2 тыс. гектаров земли по 50 центнеров, показали по 20 центнеров, а оставшиеся 30 ушли в "Сатурн", – отмечает Виктор.
Он также предполагает: старую технику КХ "Беломытцева В.А." "Сатурн" продавал, рассчитываясь ею за транспортные расходы. При этом в самом "Сатурне" техника очень современная.
Виктор добавляет: сейчас его участок, на который представителей КХ "Беломытцева В.А." не пускают, остается в долгосрочной аренде у КХ "Сатурн" за 100 тыс. рублей в год. При этом, по независимой оценке, ежегодная стоимость должна доходить до 6 миллионов. Договор аренды заключили между собой глава КХ "Сатурн" Марина Беломытцева и глава КХ "Беломытцева В.А." Александр Беломытцев.
Та же ситуация еще с семью участками, переданными в субаренду, где ведутся посевные работы. Согласно договорам, заключенным между хозяйствами, возглавляемыми на тот момент еще Александром Беломытцевым, в обоих случаях участки арендуются за 110 тыс. рублей в год. Но результаты независимой оценки и тут приводят к сумме более 6 млн рублей – документ есть в распоряжении редакции.
У Виктора получалось вести хозяйство вопреки заявлениям представителей "Сатурна", ведь он был не один. Большую помощь ему оказывает его еще совсем юный брат Петр. На посевную Виктор потратил более 15 млн рублей: было продано все что можно, и привлечен большой объем кредитных средств.
"Мы посеялись, сутками работаем, не спим, опыляем, сами все отрабатываем. По сути, мы с братом и на лопатах, и на опрыскивателе, и на посевном комплексе, и на КамАЗах. Как руководитель я не работаю. Днем сеем, ночью опыляем. Год протянули без денег, урожай собрали. У меня все зерно лежало под открытым небом. А у Марины Петровны склады стояли пустые, на моей базе, на которую меня не пускали", – рассказывает Виктор Беломытцев.
Он добавляет: при этом в СМИ периодически выходят материалы, где его представляют дармоедом, который не смог сохранить хозяйство.
И все это в отсутствие документов, необходимых для работы.
Когда молодой фермер стал главой, все бумаги по КХ "Беломытцева В.А." вдруг "потерялись", а их поиски хоть и напоминали остросюжетный фильм с выключающимся светом и едва ли не погоней, успехом не увенчались.
"Я хочу добиться того, чтобы государственные органы обратили внимание на все судебные заседания, которые были и есть, – чтобы они были по закону. Хочу вернуть все, как оно должно было быть, – отмотать время вспять на 2010 год, когда отца не стало, а техника была исправна", – говорит фермер из Горнового.
И добавляет, что местный сельсовет и районная администрация – все поддерживают Марину Беломытцеву, все боролись за то, чтобы он отдал ей землю в аренду.
"Все против меня. Полиция троицкая тоже непробиваемая", – отмечает наш собеседник.
Виктор Беломытцев просит правоохранителей и лично губернатора Алтайского края Виктора Томенко обратить внимание на его проблему – ведь аграриев в нашем регионе нужно поддерживать, о чем власти неоднократно заявляли.
Также он благодарит фермеров, которые встали на его сторону: Наливкин Л.М., Меркер Е.В., семья фермеров Толстовых, Таранюк Д.К. и Вишников Вячеслав. И тех, кто принимал участие в посевных и уборочных работах: брат – Петр Беломытцев, Сергей Савин, Алексей Лазыкин, Александр Свиридов и Виктор Медведев.
И говорит спасибо за огромную поддержку своей бабушке – Беломытцевой Ольге Григорьевне.
10:28:48 05-09-2023
Так тут недавно эту гражданку Марину пиарили, что она вся такая бизнес-леди - посидела в новой машинке, тест драйв делала. А оно вон чего, кинула как обычно родственников и знакомых. Бизнес по русски, ничего личного!
10:52:15 05-09-2023
а статьи про сожженныю технику. не из это й же оперы?
10:52:38 05-09-2023
А не та ли это Марина, которая вчера только на конкурирующем ресурсе с восторгом обкатывала новый Jetour Dashing от салуна АНТ?
13:33:18 05-09-2023
Гость (10:52:38 05-09-2023) А не та ли это Марина, которая вчера только на конкурирующем... она и есть
11:20:20 05-09-2023
Надо как-то помирить Марину Петровну и Виктора Алексеевича. Негоже это враждовать так родным то людям. У Марины Петровны хозяйство покрупнее, побогаче, пусть бы первая протянула руку дружбы родственнику. Не все можно деньгами измерить
13:13:42 05-09-2023
По моему, такие конфликты при такой форме собственности просто неизбежны.Золотой телец сможет спровоцировать на разные гадости и преступления кого угодно,чего мы и наблюдаем с момента всех этих реформ.Это надо быть высоконравственным человеком с чистой моралью и твёрдыми убеждениями,чтобы не поддаваться подобным искушениям.Раньше было проще -всё всем принадлежало и делить было нечего.Теперь картина иная.Чтобы избежать всех этих соблазнов ,человеку надо как то очищаться,становиться выше и честнее,ведь "жизнь даётся один раз и прожить её надо так,чтобы не жёг позор за мелочное и подлое прошлое."Коли мы уж ступили в эру частного производства.
14:03:02 05-09-2023
Не такой на самом деле этот Виктор как он рассказывает! А почему тогда он с родной матерью не общается, раз он такой хороший!!! Нужно находить компромисс а не все и сразу, как хочет Виктор. Всю жизнь жили на шеи у «дяди» и ни в чем себе не отказывали. А сейчас Виктор хочет все забрать себе!!! Пусть начинает все с нуля!!! Раз хочет заниматься хозяйством а не отбирать и делить все….
14:07:29 05-09-2023
Ольга (14:03:02 05-09-2023) Не такой на самом деле этот Виктор как он рассказывает! А по... Вы статью внимательно читали? Перечитайте еще раз.
14:10:36 05-09-2023
Ольга (14:03:02 05-09-2023) Не такой на самом деле этот Виктор как он рассказывает! А по... Да Ольга вы правы . Можно многое рассказать по семью Виктора . Если кому-то это интересно обратитесь к его адносельчаном, они вам всю правду расскажут
12:23:15 06-09-2023
Ольга (14:03:02 05-09-2023) Не такой на самом деле этот Виктор как он рассказывает! А по... Интересно то, что Виктор не хочет отбирать чужого. Он всего лишь хочет продолжать дело своего папы. А вот Марина хочет и своё и чужое и ещё у кого-нибудь с радостью что-нибудь отожмёт. Удобно ведь, когда достаётся на халяву
14:19:06 05-09-2023
В таком конфликте нужно разбираться, что называется из внутри, а то окажется не совсем так как в статье. Потом начнет вторая сторона говорить и все совершенно по другому. Может Виктор сам виноват в том , что произошло с его предприятием????
14:39:49 05-09-2023
Nik (14:19:06 05-09-2023) В таком конфликте нужно разбираться, что называется из внутр... Я свами согласин
12:17:05 06-09-2023
Nik (14:19:06 05-09-2023) В таком конфликте нужно разбираться, что называется из внутр... Виктор был 10-летним мальчиком! Как можно судить ребёнка! И он точно не виноват в том, что у его семьи забрали все, что оставил отец своей семье.
14:20:27 05-09-2023
Алексей (14:10:36 05-09-2023) Да Ольга вы правы . Можно многое рассказать по семью Виктор... Так обычно сплетни и появляются, у односельчан спросили- а они что захотели, то и рассказали. Нужно верить не чужой «брехне», а фактам и самое главное-людям, которые это все пережили.
15:14:23 05-09-2023
В с.х. края крутятся неплохие деньги, вот это ясно точно. Многим городским бизнесменам и не снились. Родственные узы - да плевать на них получается
17:09:39 05-09-2023
Да, человек захотел все и сразу. Техника которую он "отжал" с его же слов у М.П всю зиму пережила в поле рядом с трассой. Кто не знаком с этим человеком, ему и не знать как обстоят дела. А М.П. после смерти мужа могла бы продать все это хозяйство (сколько она пережила проблем). Но в память о муже, она выдержала это все, и достойно ведет хозяйство.
10:26:14 06-09-2023
Гость (17:09:39 05-09-2023) Да, человек захотел все и сразу. Техника которую он "отжал" ... А почему уничтожили и затоптали память основателя хозяйства «Беломытцева В.А.» ?
20:09:50 05-09-2023
На тот момент я там работал в "Сатурне" с 2014 по 2022 г рабочих хватало и механизаторов и рабочих тока. А управляющий на тот момент был не он что в этой статье написано со слов Виктора Беломытцева правды процентов десять я жыву в этом селе с рождения знаим их всех хорошо.
00:34:04 06-09-2023
Статья то есть, но сколько неточностей...В некоторых моментах даже не близко к тому ,что есть на самом деле. Сам всë можно сказать видел всë своими глазами. Александр Викторович давал Виктору шанс, тот его упустил и это факт.
09:15:48 06-09-2023
Гость (00:34:04 06-09-2023) Статья то есть, но сколько неточностей...В некоторых момента... Вы считаете отжать землю, это дать шанс? Всегда прежде чем судить поставьте себя на это место, и подумайте как бы вы поступили. Подписанные договора отцом Виктора, гораздо позже чем его не стало, это вы считаете не подлог? За такие махинации судить надо, а не восхвалять эту дамочку, да и дядя хорош.
08:58:38 08-09-2023
Гость (00:34:04 06-09-2023) Статья то есть, но сколько неточностей...В некоторых момента... Да, все на наших глазах было. Но по своей же глупости и стремлению к богатству, Виктор не стал ничему обучаться у Александра. Александр это увидел, что мальчик не справится с таким огромным хозяйством, и правильно сделал, что поставил жену. Дело то в том что, то что Виктор забрал (имеется ввиду технику), отношение к ней ужасное, как так можно оставить комбаины, камазы, кировцы зимой в поле под открытым небом. Гусеничные тракторы, которые достались от колхоза, которые стояли на базе и ни Александ ни Марина, не притронулись бы к ним, т.к это колхозное было, Виктор продал на металлолом. К работникам которые у него есть, отношение только на вранье, на обещаниях. Долги у парня по деревне, кормит завтраками. Машины которые достались от отца и Александа к ним отношение тоже ужасное, джип на котором ездил отец, на него смотреть страшно, весь разбитый, мерседес забрали пристава за долги по штрафам. К матери бедной вообще отношение, вырастила называется, пока получала это несчастное пособие на дочь по потере кормильца, была мама нужна, теперь отказала с помощью, и оказалась не нужна, что даже не здоровается. В общем для людей которые выступают в защиту Виктора, вывод, что нужно знать этого человека.
21:04:02 08-09-2023
Гость (08:58:38 08-09-2023) Да, все на наших глазах было. Но по своей же глупости и стре... Очень интересно читать ваши глупые выводы. Можно прям по пунктам это разобрать. 1. Даже сама мама Александра говорила, что Он видел в Викторе соперника и именно по этой причине не разрешал ему учиться документальной работе и настоящей агрономии-даже с поля выгонял. Документы вообще ни разу в руки не давал. 2. Вы не задумывались почему некоторая темника осталась зимовать в поле? Просто сразу решили посчитать человека-бессовестным. Это не так. Если вы читали статью, то уже знаете, что рабочих было 3-4 человека. Больше нет возможности даже зарплаты платить, да и людей нет, которые бы на Марину не работали (ведь у неё наворованных денег хватит на зарплаты). И по этой причине, просто не хватало рабочих сил перегнать технику. И на комбайне, и на камазе, и на току кто-то должен работать. 3. Вы говорите, что Александр и Марина не притронулись бы к колхозным тракторам? Но почему она распилила на метал всю технику, которая по факту принадлежит хозяйству деда (то есть и Виктору). Как только умер муж, по несколько камазов «метала» вывозилось с базы. 5. Вы знаете работников Виктора, чтобы утверждать? Смешно. Т.к. их 3-4: Виктор, брат Пётр и ещё пару человек. Если бы этих «пару человек» что-то не устраивало, они бы ушли. 6. От Александра Виктору не досталось ни одной машины. Все машины-его отца Алексея. Естественно при работе что-то ломается, тем более ездят они по полям на них. Материальной возможности починить машины нет. Сами пишите, что даже машину забрали за неуплату налога. Почему вы за это его вините? 7. Про маму говорить вообще не хотелось бы, тк это семья. В ваш дом никто не лезет и вы постыдитесь. Но раз всех только и интересует этот момент, то ответил. Да, с мамой напряженные отношения, потому что она, сидя дома ( Валентина не работает), не захотела работать поваром во время уборки и посевной, тк у Виктора нет возможности платить ей зарплату. Поэтому все, что вы сказали-брехня, которую собирает каждый второй в этой деревне.
01:16:37 06-09-2023
Нормально так отжать землю и технику, и быть белой и пушистой. Однако умеет эта Марина, а не думает, что бумеранг никто не отменял, и все мы ходим под Богом.
12:19:33 06-09-2023
Гость (01:16:37 06-09-2023) Нормально так отжать землю и технику, и быть белой и пушисто... Человек, который творит это все, видимо не верит в Бога..иначе невозможно сделать столько подлостей близкими
09:37:43 06-09-2023
"Деньги не пахнут" (лат. "pecunia non olet") говорил в I веке н.э. римский император Веспасиан, имея в виду, что свойства денег не зависят от того, каким образом они были получены.
12:14:40 06-09-2023
ГОСТЬ (09:37:43 06-09-2023) "Деньги не пахнут" (лат. "pecunia non olet") говорил в I век... Но цель не оправдывает средства, взрослые люди это понимают!
18:34:10 07-09-2023
По какой причине в деревне люди молчат, да по той, что работают они все на Марину, и естественно против никто ничего не скажет. Вот и получается замкнутый круг. А Виктору советую не опускать руки. И возможно сменить адвоката.
00:23:32 12-09-2023
Гость (18:34:10 07-09-2023) По какой причине в деревне люди молчат, да по той, что работ... Ложь. От силы человек 30 (+-) работает. Прям сделали из МП монстра. Кроме как в Сатурне и работать негде? Так, Слава богу и других адекватных фермеров хватает, а ещё и карьер,которые от ИП, ну ни как не зависят. Врите, но меру знайте .Сами то что из себя представляете? А ничего. Привыкли жить на широкую ногу, А вспомните , почему раньше вас "чистками"звали? Почитайте литературу, вспомните. Николай Васильевич вам в помощь. П.С. Если, что, то до того как В.А. Беломытцев( который дед) стал директором ОАО Горновское. Ни хрена то у них не было. Всё, что у Сатурна, у кфх Беломытцева имеется, всё это принадлежало колхозу Красное знамя, но потом после всех переименований, раздербаниваний стало ОАО Горновское. Так чьё вы делите?
13:23:57 12-09-2023
Гость (00:23:32 12-09-2023) Ложь. От силы человек 30 (+-) работает. Прям сделали из МП ... Колхозное делят
14:20:24 21-09-2023
Гость (00:23:32 12-09-2023) Ложь. От силы человек 30 (+-) работает. Прям сделали из МП ... Так и ресурсы и недра были народные, и заводы, и фабрики. Вы сейчас о чем говорите? Время вспять не повернешь. "Вспомнила бабка, как молодкой была".