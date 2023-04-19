Роскомнадзор объяснил, что нужно считать пропагандой ЛГБТ
Появились критерии оценки материалов, размещённых в интернете
19 апреля 2023, 16:44, ИА Амител
Кадр из фильма "Горбатая гора"/ Фото: kinopoisk.ru
Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат запрещённую в России пропаганду ЛГБТ и смены пола, сообщает ТАСС.
"Приказ устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола", – рассказали в ведомстве.
Интернет-издания будут включать в Единый реестр запрещённых сайтов за публикацию:
- информации, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям;
- информации, которая направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа людей, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
- информации, направленной на формирование искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
- материалов о преимуществах смены пола, направленных на формирование положительного отношения к смене пола;
- информации, направленной на изменение негативного отношения к нетрадиционным отношениям путём навязывания сведений о них, в том числе систематического распространения материалов с изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений.
Напомним, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в ноябре 2022 года.
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