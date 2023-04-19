Роскомнадзор объяснил, что нужно считать пропагандой ЛГБТ

Появились критерии оценки материалов, размещённых в интернете

19 апреля 2023, 16:44, ИА Амител

Кадр из фильма "Горбатая гора"/ Фото: kinopoisk.ru

Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат запрещённую в России пропаганду ЛГБТ и смены пола, сообщает ТАСС.

"Приказ устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола", – рассказали в ведомстве.

Интернет-издания будут включать в Единый реестр запрещённых сайтов за публикацию:

информации, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям;

информации, которая направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа людей, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;

информации, направленной на формирование искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;

материалов о преимуществах смены пола, направленных на формирование положительного отношения к смене пола;

информации, направленной на изменение негативного отношения к нетрадиционным отношениям путём навязывания сведений о них, в том числе систематического распространения материалов с изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений.

Напомним, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в ноябре 2022 года.