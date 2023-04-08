Россиян предупредили о новой мошеннической схеме хищения денег по QR-коду

В Центробанке рассказали, что делать, чтобы не попасть в лапы злоумышленников

08 апреля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банк России выявил новую мошенническую схему с применением QR-кода, при которой злоумышленники похищают деньги без данных карты.

"Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные", – рассказали в телеграм-канале ЦБ.

Регулятор пояснил, что аферисты звонят своим жертвам от имени банков и сообщают, что кредитная организация получила несанкционированный запрос на снятие денег со счёта клиента. В связи с этим они просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Заполучив его, лжесотрудники просто снимают деньги в банкоматах со счёта обманутого человека.

В ЦБ рекомендовали никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, а также не хранить его изображение в мобильных устройствах либо в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.