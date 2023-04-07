Россияне стали чаще посещать торговые центры

До марта в России фиксировался длительный спад показателя

07 апреля 2023, 18:27, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга наблюдают увеличение посещаемости – на 4-6%. Как сообщает "Ъ", прирост начался с конца марта.

До марта в России фиксировался длительный спад показателя. В частности, в "Стокманне" проинформировали об увеличении трафика на минувшей неделе на 17% к показателю аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в компании оценили рост продаж в 23%.

Эксперты подчёркивают, что ждать восстановления трафика до уровня докризисного 2019 года пока не стоит. Вместе с тем в текущем месяце трафик в торговых центрах продемонстрирует положительный результат в связи со скорым открытием бывших магазинов группы Inditex.