Бойцы также зафиксировали применение немецких зенитно-ракетных комплексов

14 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным "Бык".

"Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте", – рассказал офицер.

Он отметил, что бойцы также зафиксировали применение немецких зенитно-ракетных комплексов. Вероятно, ими управляли наёмники из Германии.