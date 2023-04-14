Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном
Бойцы также зафиксировали применение немецких зенитно-ракетных комплексов
14 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным "Бык".
"Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте", – рассказал офицер.
Он отметил, что бойцы также зафиксировали применение немецких зенитно-ракетных комплексов. Вероятно, ими управляли наёмники из Германии.
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Вот зачем сказки публиковать? Какое болото в степях Окраины?
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15:51:28 14-04-2023
Т.е. Вы настаиваете, что этот "кошак" форсировал Днепр, оказался на левом берегу, контролируемом ВС РФ и был утоплен ДРГ в болоте? Заодно озвучьте общественности глубину этих "болот" и их % площади :-)