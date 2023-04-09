Российскую актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил автобус

За время профессиональной карьеры она озвучила десятки голливудских фильмов

09 апреля 2023, 16:26, ИА Амител

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Российская актриса дубляжа Елена Шульман скончалась в Москве. Ей было 53 года, пишет Mash.

По предварительным данным, женщину насмерть сбил автобус. Она стояла на остановке, когда всё произошло. Шульман доставили в больницу, но спасти её не удалось.

За время профессиональной карьеры Елена Шульман озвучила десятки ролей в голливудских проектах.

Была официальным голосом Мэри Уотсон из сериала "Шерлок", Мэри Джейн из первых частей "Человека-паука", Сьюзан и Кэнди Чиу из "Гравити Фолз", а также озвучила персонажей Dota 2 Luna и Winter Wyvern, Сивир из League of legends и многих других.