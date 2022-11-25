Два новых троллейбуса привезли в алтайский город

В Рубцовск Алтайского края прибыли два новых троллейбуса. Видеозапись о том, как завозят электротранспорт в местное депо, опубликовали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Отметим, что ещё в конце августа министр транспорта региона Антон Воронов сообщал, что ведомство закупило для города пять троллейбусов — их поставка ожидается до конца года.

Кроме того, рубцовское предприятие за свой счёт закупило три троллейбуса. А сэкономленные во время электронных торгов деньги направили на приобретение ещё двух.

Так что в общей сложности город получит десять единиц электротранспорта, подчёркивал глава краевого Минтранса.