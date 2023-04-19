Сборная России отказалась от участия в товарищеском турнире CAFA

У РФС есть ряд организационных сложностей, а также вопросы с нагрузкой на футболистов

19 апреля 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сборная России отказалась от участия в товарищеском турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"У нас есть ряд организационных сложностей. Мы вынуждены были отказаться. Есть вопросы, связанные с тем, что большая нагрузка на футболистов. Мы рассчитывали провести минимум четыре матча. Жарко, маленький перерыв между 11 и 15 числом для представителей нескольких команд", – заявил он.

Вместе с тем он отметил, что если в CAFA попросят помочь с судейством, то для российских арбитров это будет важный опыт.

Напомним, что ранее в Федерации футбола Таджикистана заявляли, что сборная России подтвердила участие в турнире CAFA. РФС позднее заявил, что возможность и условия участия сборной пока находятся на стадии обсуждения.