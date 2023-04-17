Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 17 апреля

В регионе ожидается метель, мокрый снег и сильная гололедица

17 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на 17 апреля объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В крае температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Небольшой, по югу умеренный, местами сильный, в предгорьях временами очень сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица, по югу местами снежные заносы.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, по западу местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -1...+1 градус.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.