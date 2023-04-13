Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян

На финансовые организации давят власти, парламентские партии и Государственный секретариат по экономике, которые требуют более жёсткого контроля за исполнением антироссийских санкций

13 апреля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут платить налоги в бюджет родной страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвокатов, которые работают с такими клиентами.

"В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивать налоги, то банку придётся закрыть их счёт, но официальных действий после этого ещё не последовало", – заявил управляющий партнёр юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

Он добавил, что юридическое бюро считает действия банков незаконными и планирует обжаловать их, когда клиенты получат официальные письменные уведомления. Пока банки действуют выборочно, объясняя это тем, что российские клиенты платят налоги государству, которое "дестабилизирует ситуацию на Украине".

Кроме того, на финансовые организации давят власти, парламентские партии и Государственный секретариат по экономике, которые требуют более жёсткого контроля за исполнением антироссийских санкций.