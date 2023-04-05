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СК проверит пошутивших на тему теракта в Петербурге комиков

Во время выступления в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли обстоятельства взрыва

05 апреля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следственный комитет России проведёт проверку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна. В ходе своего выступления в Берлине они пошутили о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Отмечается, что организовать проверку поручил председатель Александр Бастрыкин.

В ведомстве пояснили, что во время выступления в Берлине Долгополов и Оганисян шуточно обыграли обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

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Комментарии 3

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Гость

22:09:12 05-04-2023

я вместо комиков прочитал гомиков

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Гость

06:57:32 06-04-2023

А правильно первый гость прочитал. Саша Долгополая раньше была куколдом (это те, которые любят смотреть как пользуют их жену), а теперь и вовсе в трансы записалась. А кто такая Онанисян я даже и не слышал. Видимо, какая то очередная феминистка с бородой.

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Гость

07:26:59 06-04-2023

во время выступления в Берлине --- а что им сделают в Берлине

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