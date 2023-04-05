СК проверит пошутивших на тему теракта в Петербурге комиков

Во время выступления в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли обстоятельства взрыва

05 апреля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет России проведёт проверку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна. В ходе своего выступления в Берлине они пошутили о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Отмечается, что организовать проверку поручил председатель Александр Бастрыкин.

В ведомстве пояснили, что во время выступления в Берлине Долгополов и Оганисян шуточно обыграли обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.