Скончался писатель Эдуард Багиров

Литератор в последние недели находился в коме

12 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Писатель Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет. Об этом в своём Telegram-канале рассказала главред RT Маргарита Симоньян.

"Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь", – написала она.

Как сообщают СМИ, Багиров находился в коме последнюю неделю, у него фиксировали отказ органов.

Напомним, что Багиров – автор романов "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". Он также является сооснователем портала "Литпром" вместе с писателем Сергеем Минаевым.