Следователи завели дело из-за загрязнения реки Барнаулки
В конце июня на поверхности воды обнаружили крупные маслянистые пятна
04 июля 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле завели уголовное дело по факту загрязнения реки Барнаулки, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
В конце июня на поверхности воды в реке на участке от проспекта Социалистического до ее устья в Оби обнаружили маслянистые пятна шириной до двух метров.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
В начале июля в мэрии Барнаула рассказали, что работы по очистке Барнаулки продолжаются. Специалисты провели мониторинг береговой линии, новых очагов загрязнения не нашли.
15:07:05 04-07-2023
Оперативненько сработали. Щас на серийного убийцу студенток если не успеют оформить. То к 2032г. поймают масляного нарушителя. (но это не точно)
09:15:55 05-07-2023
Цвет и запах канализации уже который год радующий глаз и нос прохожих не смущает бравых блюстителей порядка. Но вот неустановленное пятно неправомерно помещенное в воду неопределенным кругом лиц - это достаточные сведения для возбуждения дела.