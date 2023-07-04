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Следователи завели дело из-за загрязнения реки Барнаулки

В конце июня на поверхности воды обнаружили крупные маслянистые пятна

04 июля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле завели уголовное дело по факту загрязнения реки Барнаулки, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В конце июня на поверхности воды в реке на участке от проспекта Социалистического до ее устья в Оби обнаружили маслянистые пятна шириной до двух метров.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

В начале июля в мэрии Барнаула рассказали, что работы по очистке Барнаулки продолжаются. Специалисты провели мониторинг береговой линии, новых очагов загрязнения не нашли.

Комментарии 2

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Гость

15:07:05 04-07-2023

Оперативненько сработали. Щас на серийного убийцу студенток если не успеют оформить. То к 2032г. поймают масляного нарушителя. (но это не точно)

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гость

09:15:55 05-07-2023

Цвет и запах канализации уже который год радующий глаз и нос прохожих не смущает бравых блюстителей порядка. Но вот неустановленное пятно неправомерно помещенное в воду неопределенным кругом лиц - это достаточные сведения для возбуждения дела.

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