Следователи завели дело из-за загрязнения реки Барнаулки

В конце июня на поверхности воды обнаружили крупные маслянистые пятна

04 июля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле завели уголовное дело по факту загрязнения реки Барнаулки, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В конце июня на поверхности воды в реке на участке от проспекта Социалистического до ее устья в Оби обнаружили маслянистые пятна шириной до двух метров.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

В начале июля в мэрии Барнаула рассказали, что работы по очистке Барнаулки продолжаются. Специалисты провели мониторинг береговой линии, новых очагов загрязнения не нашли.