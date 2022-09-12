В Барнауле пройдет спортивный фестиваль памяти погибшего в Донбассе Евгения Новикова

Спортивно-патриотический фестиваль «Спорт — сила традиций!» пройдёт в Барнауле, в парк-отеле «Чайка» 18 сентября. Мероприятие посвящено памяти алтайского общественника Евгения Новикова.

В фестивале примут участие воспитанники краевых спортивных школ и клубов. Гости мероприятия узнают о видах спорта, которые сейчас активно развивают в Алтайском крае, а также смогут проконсультироваться у квалифицированных тренеров по поводу поступления детей в спортивные секции.

На вопросы журналистов ответят председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков, председатель комиссии ОПАК по развитию добровольчества, патриотическому воспитанию, спорту и делам молодёжи Андрей Степурко, представители спортивных федераций.

Вход на мероприятие свободный.

Программа

12:00-14:00 — Работа площадок. Представители спортивных федераций продемонстрируют своё мастерство (футбол, художественная гимнастика, гиревой спорт и другие).

14:00 — Церемония открытия. Минута молчания. Выступление творческих коллективов.

14:00-16:00 — Поединки по боксу, ММА, кикбоксингу.

Напомним, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края, ветеран Афганистана Евгений Новиков погиб в июле 2022 года при выполнении гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике. Евгений Александрович внёс значительный вклад в развитие краевого ветеранского движения, детского спорта и военно-патриотического воспитания молодёжи. Любил спорт, участвовал в соревнованиях.